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У Бєлгородській області РФ горить склад з боєприпасами: проводиться евакуація

Ілюстративне фото: у Білгородській області РФ горить склад з боєприпасами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 18 серпня, в Бєлгородській області почалася пожежа на складі з боєприпасами. У декількох селах почалася евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова в Telegram.

"У районі села Тимоново Валуйського міського округу загорівся склад з боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. Глава округу вивозить жителів сіл Тимонове і Солохи на безпечну відстань", - написав Гладков.

За його словами, на місці події вже працюють оперативні служби, причину пожежі встановлять пізніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили вишку зв'язку на території Росії. Для високотчного удару був задіяний дрон-камікадзе.

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