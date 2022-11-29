У Бєлгородській області знову говорять про "прильоти": пошкоджено газопровід та ЛЕП

У Бєлгородській області 29 листопада знову повідомили про вибухи. Як стверджує влада, внаслідок "прильотів" пошкоджено газопровід та лінія електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
За словами губернатора, вибухи пролунали у Шебекінському окрузі. Внаслідок чого є пошкодження підприємства, а також газопроводу та лінії електропередач.
Жертв серед цивільних нема.
Тим часом у бєлгородських чатах повідомили про роботу системи ППО над областю.
Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді пролунали вибухи. Внаслідок "бавовни" частина міста залишилася без світла.
Слід зазначити, що Головне управління розвідки Міноборони України попереджало, що російські спецслужби готують теракти на території своєї країни, щоб звинуватити Україну в цьому.
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