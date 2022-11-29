У Бєлгородській області знову говорять про "прильоти": пошкоджено газопровід та ЛЕП

За словами губернатора, вибухи пролунали у Шебекінському окрузі. Внаслідок чого є пошкодження підприємства, а також газопроводу та лінії електропередач.

Жертв серед цивільних нема.

Тим часом у бєлгородських чатах повідомили про роботу системи ППО над областю.