RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белгородской области вновь говорят о "прилетах": повреждены газопровод и ЛЭП

Фото: в Белгородской области вновь говорят о "прилетах" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белгородской области 29 ноября вновь сообщили о взрывах. Как утверждают власти, в результате "прилетов" повреждены газопровод и линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По словам губернатора, взрывы прогремели в Шебекинском округе. В результате чего есть повреждения предприятия, а также газопровода и линии электропередач.

Жертв среди гражданских нет.

Тем временем в белгородских чатах сообщили о работе системы ПВО над областью.

Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели взрывы. Вследствие "хлопков" часть города осталась без света.

Следует отметить, что Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что российские спецслужбы готовят теракты на территории своей страны, чтобы обвинить в этом Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерациявибухиВойна в Украине