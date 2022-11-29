В Белгородской области вновь говорят о "прилетах": повреждены газопровод и ЛЭП

В Белгородской области 29 ноября вновь сообщили о взрывах. Как утверждают власти, в результате "прилетов" повреждены газопровод и линия электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
По словам губернатора, взрывы прогремели в Шебекинском округе. В результате чего есть повреждения предприятия, а также газопровода и линии электропередач.
Жертв среди гражданских нет.
Тем временем в белгородских чатах сообщили о работе системы ПВО над областью.
Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели взрывы. Вследствие "хлопков" часть города осталась без света.
Следует отметить, что Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что российские спецслужбы готовят теракты на территории своей страны, чтобы обвинить в этом Украину.
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