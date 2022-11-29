В Белгородской области вновь говорят о "прилетах": повреждены газопровод и ЛЭП

По словам губернатора, взрывы прогремели в Шебекинском округе. В результате чего есть повреждения предприятия, а также газопровода и линии электропередач.

Жертв среди гражданских нет.

Тем временем в белгородских чатах сообщили о работе системы ПВО над областью.