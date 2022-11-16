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У російському Бєлгороді чути вибухи: частина міста залишилася без світла

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Середа 16 листопада 2022 13:15
У російському Бєлгороді чути вибухи: частина міста залишилася без світла Фото: у російському Білгороді чути вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У російському Бєлгороді вранці 16 листопада пролунали вибухи. Внаслідок "бавовни" частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як стверджують місцеві жителі, із самого ранку над містом працює система ППО. У деяких районах спостерігаються збої зі світлом.

Крім того, громадяни вже виявили на вулиці уламки від ракет.

За деякими даними, у двір одного та приватних будинків упав розгінний блок від ЗРПК "Панцир-С1", який знаходиться на озброєнні російської армії.

Нагадаємо, сьогодні в Орловській області Росії пролунав вибух на нафтобазі. Причиною вибуху місцева влада називає "атаку безпілотника".

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