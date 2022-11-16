У російському Бєлгороді чути вибухи: частина міста залишилася без світла

У російському Бєлгороді вранці 16 листопада пролунали вибухи. Внаслідок "бавовни" частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як стверджують місцеві жителі, із самого ранку над містом працює система ППО. У деяких районах спостерігаються збої зі світлом.

Крім того, громадяни вже виявили на вулиці уламки від ракет.

За деякими даними, у двір одного та приватних будинків упав розгінний блок від ЗРПК "Панцир-С1", який знаходиться на озброєнні російської армії.