Як пише Гладков, в регіоні одразу кілька муніципальних утворень потрапили під обстріл.

В селі Новостроївка-Друга Грайворонського міського округу постраждав цивільний. Снаряди почали вибухати, коли він перебував в автомобілі. Від госпіталізації постраждалий відмовився, оскільки отримав лише незначну контузію. Також в селі були пошкоджені приватне домовлодіння й сарай.

"Сильно пошкоджено 4 домоволодіння в хуторі Старий Волоконівського району. Постраждалих немає, у населеному пункті введено режим НС", - пише губернатор.

Фото: в Бєлгородській області жаліються на обстріли, є руйнування та постраждалий (t.me/vvgladkov)