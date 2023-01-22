У Бєлгородській області жаліються на "обстріли", в одному з сіл пошкоджено ЛЕП

За його словами, внаслідок нібито "обстрілу" у селі В'язове не лише пошкоджено ЛЕП, а й деякі будинки.

"Постраждалих немає. Вибуховою хвилею вибито скло у двох приватних домоволодіннях. Також є пошкодження лінії електропередач. Аварійні бригади та оперативні служби перебувають на місці", - пише Гладков.

Нагадаємо, нещодавно в Бєлгородській області повідомляли про нібито "приліт" в одне із сіл Валуйського міського округу.

Також повідомлялося, що Шебекіно (Бєлгородська область) теж нібито потрапило під черговий обстріл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.