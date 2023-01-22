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У Бєлгородській області жаліються на "обстріли", в одному з сіл пошкоджено ЛЕП

Фото: в Бєлгородській області жаліються на "обстріли" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Одне з сіл в Бєлгородській області потерпає від "бавовни". Цього разу жителів В'язового через "обстріл" проблеми з лінією електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова в Telegram.

За його словами, внаслідок нібито "обстрілу" у селі В'язове не лише пошкоджено ЛЕП, а й деякі будинки.

"Постраждалих немає. Вибуховою хвилею вибито скло у двох приватних домоволодіннях. Також є пошкодження лінії електропередач. Аварійні бригади та оперативні служби перебувають на місці", - пише Гладков.

Нагадаємо, нещодавно в Бєлгородській області повідомляли про нібито "приліт" в одне із сіл Валуйського міського округу.

Також повідомлялося, що Шебекіно (Бєлгородська область) теж нібито потрапило під черговий обстріл.

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