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В Белгородской области жалуются на "обстрелы", в одном из сел повреждена ЛЭП

Фото: в Белгородской области жалуются на "обстрелы" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Одно из сел в Белгородской области страдает от "хлопка". На этот раз жителей Вязового из-за "обстрела" проблемы с линией электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

По его словам, в результате якобы "обстрела" в селе Вязовое не только повреждена ЛЭП, но и некоторые дома.

"Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях. Также есть повреждения линии электропередач. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте", - пишет Гладков.

Напомним, недавно в Белгородской области сообщали о якобы "прилете" в одно из сел Валуйского городского округа.

Также сообщалось, что Шебекино (Белгородская область) тоже якобы попало под очередной обстрел.

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