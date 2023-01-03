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У Бєлгородській області на військовому об'єкті спалахнула масштабна пожежа (відео)

Фото: у Білгородській області спалахнула масштабна пожежа (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Бєлгородській області РФ у вівторок, 3 січня, спалахнула масштабна пожежа. Інцидент стався у місті Новий Оскол.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

На опублікованому відео видно, що внаслідок пожежі над містом піднявся величезний клуб диму.

Зараз невідомо, чому і де саме спалахнула пожежа. Російська влада також поки не коментує інцидент.

Оновлено 14:38.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, у Новому Осколі спалахнув військовий об'єкт. Нині там чути вибухи БК.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що село Муром у Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області потрапило під обстріл. Постраждали приватні будинки та автомобіль.

Також ми писали про вибухи, що пролунали у Бєлгородській області 1 січня. Влада заявила про нібито пошкоджені будинки.

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Російська ФедераціяПожежа