У Бєлгородській області на військовому об'єкті спалахнула масштабна пожежа (відео)

У Бєлгородській області РФ у вівторок, 3 січня, спалахнула масштабна пожежа. Інцидент стався у місті Новий Оскол.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, у Новому Осколі спалахнув військовий об'єкт. Нині там чути вибухи БК.

Зараз невідомо, чому і де саме спалахнула пожежа. Російська влада також поки не коментує інцидент.

На опублікованому відео видно, що внаслідок пожежі над містом піднявся величезний клуб диму.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що село Муром у Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області потрапило під обстріл. Постраждали приватні будинки та автомобіль.

Також ми писали про вибухи, що пролунали у Бєлгородській області 1 січня. Влада заявила про нібито пошкоджені будинки.

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