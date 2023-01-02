Бєлгородська область потрапила під обстріл, "прилетіло" по будинках

Село Муром у Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області потрапило під обстріл. Постраждали приватні будинки й автомобіль.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Як пише Гладков, постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 1 січня у Бєлгородській області також лунали вибухи. Влада заявила про нібито пошкоджені будинки.

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