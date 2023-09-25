У Бєлгородській області скаржаться на атаку по об'єкту зв'язку

Росіяни скаржаться, що дрон-камікадзе нібито атакував інфраструктурний об'єкт зв'язку в Муромі Бєлгородської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова .

Обстріл села Муром

"У селі Муром Шебекинського міського округу атаку дрона-камікадзе зазнав інфраструктурний об'єкт зв'язку. Постраждалих немає. Оперативні служби виїхали на місце", - написав він.

Обстріл селища Уразове

Гладков заявив, що через обстріл селища Уразово Валуйського міського округу нібито постраждали двоє людей: одна жінка має легку контузію, друга - розтин брови від уламків скла.

Також, за його словами, "прямим попаданням снаряда зруйновано господарську споруду, також пошкоджено вікна, покрівлю та паркан приватного домоволодіння".

Обстріл село Нова Таволжанка

Внаслідок обстрілу постраждалих немає. При цьому губернатор повідомив про пряме потрапляння в одне з приватних житлових домоволодінь, а також про пошкодження різного ступеня ще в п'яти приватних будинках.

Також порушено лінію електропостачання, під відключення потрапляють абоненти села Нова Таволжанка та частково села Архангельське.

Зазначимо, що в обстрілах росіяни традиційно звинувачують українських військових, не наводячи жодних доказів.

"Атаки дронів" в Росії

У Росії в останні місяці в різних областях практично щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні "нальоти дронів".

Так, уночі 20 вересня у Бєлгородській області заявляли про роботу системи ППО - над регіоном нібито збили безпілотник.

Раніше в російському Шебекіно сталася масштабна пожежа на одному із заводів.

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