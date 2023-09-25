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У Бєлгородській області скаржаться на атаку по об'єкту зв'язку

Бєлгородська область, Понеділок 25 вересня 2023 13:10
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У Бєлгородській області скаржаться на атаку по об'єкту зв'язку Ілюстративне фото: у Бєлгородській області скаржаться на атаку по об'єкту зв'язку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни скаржаться, що дрон-камікадзе нібито атакував інфраструктурний об'єкт зв'язку в Муромі Бєлгородської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Обстріл села Муром

"У селі Муром Шебекинського міського округу атаку дрона-камікадзе зазнав інфраструктурний об'єкт зв'язку. Постраждалих немає. Оперативні служби виїхали на місце", - написав він.

Обстріл селища Уразове

Гладков заявив, що через обстріл селища Уразово Валуйського міського округу нібито постраждали двоє людей: одна жінка має легку контузію, друга - розтин брови від уламків скла.

Також, за його словами, "прямим попаданням снаряда зруйновано господарську споруду, також пошкоджено вікна, покрівлю та паркан приватного домоволодіння".

У Бєлгородській області скаржаться на атаку по об'єкту зв'язку

Обстріл село Нова Таволжанка

Внаслідок обстрілу постраждалих немає. При цьому губернатор повідомив про пряме потрапляння в одне з приватних житлових домоволодінь, а також про пошкодження різного ступеня ще в п'яти приватних будинках.

Також порушено лінію електропостачання, під відключення потрапляють абоненти села Нова Таволжанка та частково села Архангельське.

Зазначимо, що в обстрілах росіяни традиційно звинувачують українських військових, не наводячи жодних доказів.

"Атаки дронів" в Росії

У Росії в останні місяці в різних областях практично щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні "нальоти дронів".

Так, уночі 20 вересня у Бєлгородській області заявляли про роботу системи ППО - над регіоном нібито збили безпілотник.

Раніше в російському Шебекіно сталася масштабна пожежа на одному із заводів.

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Бєлгородська область Російська Федерація дрони
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