ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгородской области России жалуются на разрушения в результате обстрела

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 14:15
В Белгородской области России жалуются на разрушения в результате обстрела Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгородской области России снова жалуются на обстрелы региона. Повреждены частные домовладения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Как отметил Гладков, под обстрелы попал хутор Мухин Шебекинского городского округа.

"Пострадавших нет, есть повреждения в двух частных домовладениях, одном хозпостройке и 1 легковом автомобиле", - пишет губернатор.

Оперативные службы сейчас проводят домовый обход.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Белгороде прозвучали звуки взрывов, когда российские оккупационные войска снова обстреливали Харьков из зенитных ракетных комплексов С-300. Позже в регионе заявили о якобы работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году