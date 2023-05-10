В Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є загиблий

В Бєлгородській області жаліються на обстріли міста Шебекіно. Внаслідок прильотів загинув цивільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Зафіксовано два прильоти по околиці міста, в городи приватних житлових будинків. Є один постраждалий, чоловік з осколковим пораненням у голову. Бригада швидкої медичної допомоги доправляє його до лікарні, стан важкий. Голова округу та оперативні служби продовжують обстеження території", - написав Гладков.

Пізніше губернатор відзначив, що чоловік помер в машині швидкої допомоги внаслідок відкритої черепно-мозкової травми.

Руйнувань в місті немає.