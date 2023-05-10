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В Белгородской области России жалуются на обстрелы, есть погибший

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Среда 10 мая 2023 11:59
В Белгородской области России жалуются на обстрелы, есть погибший Фото: в Белгородской области России жалуются на обстрелы, есть погибший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгородской области жалуются на обстрелы города Шебекино. В результате прилетов погиб гражданский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Зафиксировано два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое. Глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории", - написал Гладков.

Позже губернатор отметил, что мужчина скончался в машине скорой помощи в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Разрушений в городе нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлый раз, в результате обстрела Белгородской области, были повреждены дома и линии электропередач.

Также недавно во время обстрела региона один из снарядов упал между двумя многоквартирными жилыми домами. В результате были повреждены окна, балконы, фасады обоих домов и изуродованы 6 автомобилей

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