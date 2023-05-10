Фото: в Белгородской области России жалуются на обстрелы, есть погибший (Getty Images)

В Белгородской области жалуются на обстрелы города Шебекино. В результате прилетов погиб гражданский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Зафиксировано два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое. Глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории", - написал Гладков. Позже губернатор отметил, что мужчина скончался в машине скорой помощи в результате открытой черепно-мозговой травмы. Разрушений в городе нет.