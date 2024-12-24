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У Бєлгородській області росіяни скаржаться на поганий сон через атаку дронів, - ГУР

Вівторок 24 грудня 2024 18:23
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У Бєлгородській області росіяни скаржаться на поганий сон через атаку дронів, - ГУР Ілюстративне фото: у Бєлгородській області росіяни скаржаться на атаку дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Жителі російської Бєлгородської області скаржаться на поганий сон через вибухи на складах їх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР МО України.

За словами жінки, безпілотник влучив поруч у підстанцію і ода частина міста була без електроенергії.

"У нас там же безпілотник впав на підстанцію, та сторона вся без світла. І туди ж, там же вояки сидять, дрон лупонув, а там так бахкало. Саша теж почув, що там ото бахкає. Заскочив і такий - мама що це там вибухає. Я його спати відправила," - каже росіянка.

Вона також пожалілась, що через прильоти по складах росіян біля Гайворону не змогла спати всю ніч.

За останню добу з 23 на 24 грудня, російська армія втратила на війні проти України 1630 солдатів, 10 артилерійських систем та 44 безпілотники.

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