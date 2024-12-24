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В Белгородской области россияне жалуются на плохой сон из-за атаки дронов, - ГУР

Вторник 24 декабря 2024 18:23
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В Белгородской области россияне жалуются на плохой сон из-за атаки дронов, - ГУР Иллюстративное фото: в Белгородской области россияне жалуются на атаку дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Жители российской Белгородской области жалуются на плохой сон из-за взрывов на складах их военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват ГУР МО Украины.

По словам женщины, беспилотник попал рядом в подстанцию и ода часть города была без электроэнергии.

"У нас там же беспилотник упал на подстанцию, и сторона вся без света. И туда же, там же вояки сидят, дрон лупонул, а там так бахкало. Саша тоже услышал, что там вот бахкает. Заскочил и такой - мама что это там взрывается. Я его спать отправила", - говорит россиянка.

Она также пожаловалась, что из-за прилетов по складам россиян возле Гайворона не смогла спать всю ночь.

За последние сутки с 23 на 24 декабря, российская армия потеряла на войне против Украины 1630 солдат, 10 артиллерийских систем и 44 беспилотника.

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