У Бєлгородській області РФ знову вибухи, росіяни заявляють про "прильоти"

Сьогодні, 18 грудня, в селищі Червона Яруга Бєлгородської області РФ, пролунали вибухи. Росіяни заявлять, що це є наслідком "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Надвечір 18 грудня російські пабліки почали масово сповіщати про вибухи на території Бєлгородської області, а саме в селищі Червона Яруга, яка межує з українською Сумською областю.
В наслідок вибухів здійнялась пожежа, а від ударної хвилі в деяких будинках вилетіли вікна.
Губернатор Бєлгородської області запевнив, що постраждалих та загиблих в наслідок вибухів немає. Проте деталі ще з'ясовуються.
Нагадаємо, сьогодні вдень в Бєлгороді пролунали вибухи, а Гладков заявив, що працює ППО. Внаслідок інциденту у місті та районі поранено вісьмох людей, також є один загиблий.
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