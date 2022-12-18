У Бєлгородській області РФ знову вибухи, росіяни заявляють про "прильоти"

Сьогодні, 18 грудня, в селищі Червона Яруга Бєлгородської області РФ, пролунали вибухи. Росіяни заявлять, що це є наслідком "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Надвечір 18 грудня російські пабліки почали масово сповіщати про вибухи на території Бєлгородської області, а саме в селищі Червона Яруга, яка межує з українською Сумською областю.

В наслідок вибухів здійнялась пожежа, а від ударної хвилі в деяких будинках вилетіли вікна.

Губернатор Бєлгородської області запевнив, що постраждалих та загиблих в наслідок вибухів немає. Проте деталі ще з'ясовуються.