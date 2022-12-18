RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белгородской области РФ снова взрывы, россияне заявляют о "прилетах"

Фото: в Белгородской области РФ снова взрывы (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 18 декабря, в поселке Красная Яруга Белгородской области РФ, раздались взрывы. Россияне заявят, что это следствие "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

К вечеру 18 декабря российские паблики начали массово извещать о взрывах на территории Белгородской области, а именно в поселке Красная Яруга, который граничит с украинской Сумской областью.

В результате взрывов поднялся пожар, а от ударной волны в некоторых домах вылетели окна.

Губернатор Белгородской области заверил, что пострадавших и погибших в результате взрывов нет. Однако детали еще не выясняются.

Напомним, сегодня днем в Белгороде раздались взрывы, а Гладков заявил, что работает ПВО. В результате инцидента в городе и районе ранены восемь человек, также есть один погибший.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВзрыв