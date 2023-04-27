В Белгородской области РФ жалуются на обстрелы, есть разрушения и пострадавшая

Россияне в очередной раз жалуются на обстрелы Белгородской области. В селе Щетиновка женщина получила ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщину с осколочным ранением доставили в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - пишет Гладков.

Губернатор отметил, что в результате обстрела также есть и разрушение - снарядом была повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна и иссечен фасад.

"Есть повреждения техники. Аварийные и оперативные службы выехали на место", - добавляет губернатор.