В Бєлгородській області РФ повідомляють про вибухи

Сьогодні, 14 січня, в мережі з'явилась інформація про вибухи в селі Ровни Бєлгородської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Село Ровни. Повідомляють про два вибухи", - пише "Белгородский осведомитель".

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, російські окупанти знову випустили ракети по Україні, по всій території країни оголошена повітряна тривога. У низці регіонів вже працюють системи ППО.

Раніше ми повідомляли,, що у Росії в Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У". Місцева влада традиційно звинувачує українських військових в атаці.

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