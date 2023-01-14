RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белгородской области РФ сообщают о взрывах

Фото: в Белгородской области сообщают о взрывах (t.me kyiv_n)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 января, в сети появилась информация о взрывах в селе Ровны Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Деревня Ровны. Сообщают о двух взрывах", - пишет "Белгородский осведомитель".

Напомним, сегодня, 14 января, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине, по всей территории страны объявлена воздушная тревога. В ряде регионов уже работают системы ПВО.

Раніше ми повідомляли, що у Росії в Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У". Місцева влада традиційно звинувачує українських військових в атаці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВзрыв