В Белгородской области РФ сообщают о взрывах

Сегодня, 14 января, в сети появилась информация о взрывах в селе Ровны Белгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Деревня Ровны. Сообщают о двух взрывах", - пишет "Белгородский осведомитель".
Напомним, сегодня, 14 января, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине, по всей территории страны объявлена воздушная тревога. В ряде регионов уже работают системы ПВО.
Раніше ми повідомляли, що у Росії в Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У". Місцева влада традиційно звинувачує українських військових в атаці.
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