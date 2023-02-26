У Бєлгородській області РФ озброєний мобілізований втік з військової частини

Подія сталася близько півночі 24 лютого. За даними ЗМІ, російські силовики розшукують 30-річного єфрейтора, який був мобілізований у Нижньому Новгороді у жовтні 2022 року.

Він втік з військової частини №53359, яка базується у Грайворонському районі Бєлгородської області. Мобілізований покинув частину, прихопивши автомат Калашникова.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни посилили мобілізацію у регіонах Кавказу. До армії набирають хворих та в'язнів.

Зазначимо, нещодавно в українській розвідці повідомили, що Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але зазначили, що це ще більше її виснажить.

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