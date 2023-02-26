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В Белгородской области РФ вооруженный мобилизованный сбежал из воинской части

Фото: Белгородской области разыскивают вооруженного мобилизованного (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Белгородской области России разыскивают вооруженного мобилизованного. Он сбежал из воинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Событие произошло около полуночи 24 февраля. По данным СМИ, российские силовики разыскивают 30-летнего ефрейтора, мобилизованного в Нижнем Новгороде в октябре 2022 года.

Он сбежал из воинской части №53359, которая базируется в Грайворонском районе Белгородской области. Мобилизированный покинул часть, прихватив автомат Калашникова.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, россияне усилили мобилизацию в регионах Кавказа. В армию набирают больных и заключенных.

Отметим, что недавно в украинской разведке сообщили, что Россия готовится начать новую волну мобилизации, но отметили, что это еще больше ее истощит.

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