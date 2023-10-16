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У Бєлгородській області РФ було чути вибухи, заявляють про атаку трьох дронів

Фото: у Бєлгородській області РФ було чути вибухи (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У Бєлгородській області РФ пролунала серія вибухів сьогодні увечері, 16 жовтня. Влада регіону заявляє про атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

"Три безпілотники збили у Бєлгородському районі та Яковлівському міському окрузі, за попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні Гладкова.

Вибухи у Бєлгородській області

У Бєлгородській області РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну регулярно лунають вибухи.

Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня Міністерство оборони РФ заявило, що нібито Бєлгородську та Курську області атакували дрони. Росіяни традиційно звинуватили Україну. При цьому Шойгу заявили, що атака була нібито успішно відбита. Міноборони РФ стверджувало, що кошти ППО "перехопили" 27 безпілотників.

Крім того, 12 жовтня в Бєлгороді пролунали вибухи, внаслідок яких виникла пожежа, кілька людей отримали поранення.

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Бєлгородська областьвибухиВторгнення Росії до України