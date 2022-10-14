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У Бєлгородській області призупинили рух поїздів через "збиті ракети"

Фото: у Бєлгороді призупинили потяги через "збиті ракети" (t.me/vvgladkov)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Бєлгородської області Росії заявила про призупинення руху поїздів. Причиною цього є нібито збиті ракети, які пошкодили залізницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова у Telegram.

За словами чиновника, сьогодні вранці російські системи ППО збили кілька ракет у районі Нового Осколу. Уламки нібито впали біля залізниці, пошкодивши лінії електропередач.

У зв'язку із цим у регіоні призупинили рух поїздів.

"Чекаємо на аварійні бригади. Упевнений, що вони дуже швидко виправлять ситуацію і рух буде відновлено", - заявив Гладков.

Нагадаємо, вчора у Бєлгороді на житловий будинок впала російська ракета, яка летіла до Харкова.

Також у Бєлгородській області вчора вибухнув склад із боєприпасами, але російська влада звинуватила Україну в обстрілі.

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