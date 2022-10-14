У Бєлгородській області призупинили рух поїздів через "збиті ракети"

Влада Бєлгородської області Росії заявила про призупинення руху поїздів. Причиною цього є нібито збиті ракети, які пошкодили залізницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова у Telegram.
За словами чиновника, сьогодні вранці російські системи ППО збили кілька ракет у районі Нового Осколу. Уламки нібито впали біля залізниці, пошкодивши лінії електропередач.
У зв'язку із цим у регіоні призупинили рух поїздів.
"Чекаємо на аварійні бригади. Упевнений, що вони дуже швидко виправлять ситуацію і рух буде відновлено", - заявив Гладков.
Нагадаємо, вчора у Бєлгороді на житловий будинок впала російська ракета, яка летіла до Харкова.
Також у Бєлгородській області вчора вибухнув склад із боєприпасами, але російська влада звинуватила Україну в обстрілі.
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