У Бєлгородській області повідомляють про "прильоти": під обстріл потрапило підприємство

У Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області повідомили про обстріл підприємства. Вибухи нібито продовжуються досі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

Також пишуть про вибухи у Курській області.

Губернатор Гладков підтверджує "прильоти" у В'язовому. За його словами, обстрілом пошкоджено лінії електропередачі та газопостачання.

Місцеві жителі повідомляють про нові вибухи в селищах Червона Яруга та В'язове Білгородської області.

За словами губернатора, вибухи у регіоні продовжуються. При цьому інформацію про руйнування поки що уточнюють.

"Під обстріл потрапив Шебекинський міський округ. Постраждалих немає. Є влучення снаряда на територію промислового підприємства – вибито вікна, пошкоджено паркан", - заявив він.

Нагадаємо, вчора в Брянській області була знищена російська зенітно-ракетна система С-300.

Також учора у Білгородській області РФ заявили про роботу системи ППО. Збита ракета впала на розв'язку однієї з автошляхів.

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