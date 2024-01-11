В Бєлгородській області поскаржилися на атаку безпілотника: "вдарив" по енергооб'єкту

За його словами, дрон нібито атакував село Тишанка Волоконівського району Бєлгородської області.

"Пошкоджено інфраструктурний об'єкт електропостачання, тимчасово без світла залишаються близько 50 домоволодінь", - додав чиновник країни-агресора.

Він уточнив, що оперативні та аварійні служби досі не зайнялися ліквідацією наслідків, оскільки це узгоджують з міністерством оборони.

Вибухи у Бєлгородській області

Нагадаємо, останнім часом у Бєлгородській області все частіше гримлять вибухи. Росіяни скаржаться на ракетні удари та атаки безпілотниками.

Зокрема, вибухи мешканці Бєлгородської області чули 8 січня увечері. Тоді в мережі публікували відео з роботою протиповітряної оборони.

Також вибухи у Бєлгороді лунали 30 грудня. Російські ЗМІ писали про обстріл міста.

Після цього джерела РБК-Україна повідомили про те, що українські захисники вдарили по військових об'єктах у місті.