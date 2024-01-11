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В Белгородской области пожаловались на атаку беспилотника: "ударил" по энергообъекту

Иллюстративное фото: в Белгородской области пожаловались на атаку беспилотника (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Белгородскую область сегодня, 11 января, якобы атаковал беспилотник. "Удар" был нанесен по объекту электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

По его словам, дрон якобы атаковал село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. 

"Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений", - добавил чиновник страны-агрессора. 

Он уточнил, что оперативные и аварийные службы все еще не занялись ликвидацией последствий, поскольку это согласовывают с министерством обороны. 

Взрывы в Белгородской области

Напомним, последнее время в Белгородской области все чаще гремят взрывы. Россияне жалуются на ракетные удары и атаки беспилотниками. 

В частности, взрывы жители Белгородской области слышали 8 января вечером. Тогда в сети публиковали видео с работой противовоздушной обороны. 

Также взрывы в Белгороде звучали 30 декабря. Российские СМИ писали об обстреле города. 

После этого источники РБК-Украина сообщили о том, что украинские защитники ударили по военным объектам в городе.

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