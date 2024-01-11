В Белгородской области пожаловались на атаку беспилотника: "ударил" по энергообъекту

По его словам, дрон якобы атаковал село Тишанка Волоконовского района Белгородской области.

"Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений", - добавил чиновник страны-агрессора.

Он уточнил, что оперативные и аварийные службы все еще не занялись ликвидацией последствий, поскольку это согласовывают с министерством обороны.

Взрывы в Белгородской области

Напомним, последнее время в Белгородской области все чаще гремят взрывы. Россияне жалуются на ракетные удары и атаки беспилотниками.

В частности, взрывы жители Белгородской области слышали 8 января вечером. Тогда в сети публиковали видео с работой противовоздушной обороны.

Также взрывы в Белгороде звучали 30 декабря. Российские СМИ писали об обстреле города.

После этого источники РБК-Украина сообщили о том, что украинские защитники ударили по военным объектам в городе.