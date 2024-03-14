У Бєлгородській області після "прильоту" горить райадміністрація (перехоплення)

Під час розмови чоловік поцікавився, що відбувається у його співрозмовника.

"Та у нас адміністрація горить районна, прямо майже в кабінет влетіло", - сказав чоловік.

ГУР уточнило, що розмову було перехоплено на Грайворонському напрямку в Бєлгородській області. Співрозмовник сказав чоловікові, що якраз через пожежу в райадміністрації йому і зателефонував.

Ситуація на кордоні з РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.

Пізніше стало відомо, що добровольці взяли під контроль село Тьоткіно Курської області РФ. Пізніше інформацію було уточнено - бої за населений пункт тривають. За даними інтерактивної карти DeepStateMAP, на вечір 12 березня, добровольці могли зайняти більш ніж 40 кв. км російської території.

Пізно ввечері цього ж дня бійці легіону "Свобода Росії" все ж таки взяли під контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області і заявили, що ця ніч буде непростою для ворога.

Вже зранку 14 березня мешканці Бєлгорода скаржаться на "прильоти". Тим часом російські ЗМІ заявили про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Як пишуть російські пропагандисти, в районі населених пунктів Сподарюшино та Козинки (Бєлгородська область РФ) йде бій, застосовується бронетехніка і РСЗВ.