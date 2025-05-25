У Бєлгородській області підірвали поїзд: що відомо

У неділю, 25 травня, у Бєлгородській області підірвався поїзд. Він наїхав на вибуховий пристрій, через що стався вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
"Надзвичайна подія в Новооскільському окрузі. За попередньою інформацією, залізничний потяг наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейками. У результаті стався вибух. Постраждалих немає", - ідеться в публікації.
Гладков додав, що внаслідок інциденту пошкоджено контактну мережу залізничної колії. Станом на зараз рух поїздів тимчасово призупинено.
"На місці працюють усі оперативні служби. Інформація уточнюється", - додав він.
За даними Telegram-каналу SHOT, НП сталася на початку сьомої вечора. Там зазначається, що внаслідок вибуху на колії впала опора ЛЕП і пошкодила контактну мережу залізничних шляхів. Також у соцмережах публікують кадри з місця подій.
Нагадаємо, кілька тижнів тому Гладков заявив, що жителі Бєлгородської області спеціально залишають свої старі машини на вулиці, сподіваючись, що їх пошкодять дрони. Таким чином люди намагаються отримати виплати.
"Розмови родичів: наш населений пункт обстрілюється, давайте машину з гаража викотимо, може, обстріляють - хоча б гроші отримаємо. Машина-то стара, нікуди не подіти, не продати", - повідомив він.
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