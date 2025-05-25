У Бєлгородській області підірвали поїзд: що відомо

"Надзвичайна подія в Новооскільському окрузі. За попередньою інформацією, залізничний потяг наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейками. У результаті стався вибух. Постраждалих немає", - ідеться в публікації.

Гладков додав, що внаслідок інциденту пошкоджено контактну мережу залізничної колії. Станом на зараз рух поїздів тимчасово призупинено.

"На місці працюють усі оперативні служби. Інформація уточнюється", - додав він.

За даними Telegram-каналу SHOT, НП сталася на початку сьомої вечора. Там зазначається, що внаслідок вибуху на колії впала опора ЛЕП і пошкодила контактну мережу залізничних шляхів. Також у соцмережах публікують кадри з місця подій.