В Белгородской области подорвали поезд: что известно

"ЧП в Новооскольском округе. По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет", - говорится в публикации.

Гладков добавил, что в результате инцидента повреждена контактная сеть железнодорожного пути. По состоянию на сейчас движение поездов временно приостановлено.

"На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется", - добавил он.

По данным Telegram-канала SHOT, ЧП произошло в начале седьмого вечера. Там указывается, что в результате взрыва на пути упала опора ЛЭП и повредила контактную сеть ж/д путей. Также в соцсетях публикуют кадры с места событий.