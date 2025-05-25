RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Белгородской области подорвали поезд: что известно

Фото: движение поездов временно приостановлено (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 25 мая, в Белгородской области подорвался поезд. Он наехал на взрывное устройство, из-за чего произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"ЧП в Новооскольском округе. По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет", - говорится в публикации.

Гладков добавил, что в результате инцидента повреждена контактная сеть железнодорожного пути. По состоянию на сейчас движение поездов временно приостановлено.

"На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется", - добавил он.

По данным Telegram-канала SHOT, ЧП произошло в начале седьмого вечера. Там указывается, что в результате взрыва на пути упала опора ЛЭП и повредила контактную сеть ж/д путей. Также в соцсетях публикуют кадры с места событий.

 

 

Напомним, пару недель назад Гладков заявил, что жители Белгородской области специально оставляют свои старые машины на улицы в надежде, что их повредят дроны. Таким образом люди пытаются получить выплаты.

"Разговоры родственников: наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют - хотя бы деньги получим. Машина-то старая, никуда не деть, не продать", - сообщил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская область