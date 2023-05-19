В Бєлгородській області "неспокійно". Жаліються на обстріли й БПЛА, є поранений

В Бєлгородській області Російської Федерації знову "неспокійно". Жаліються на обстріли та удари БПЛА.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
Як розповів Гладков, в Шебекинському міському окрузі ППО збила БПЛА. Постраждалих немає, а оперативні служби уточнюють наслідки атаки.
Тим часом під обстріл також нібито потрапило село Старий Хутір Валуйського округу.
"Один зі снарядів прилетів на подвір'я приватного житлового домоволодіння, є потерпілий - чоловік із пораненням руки та ноги. Бригада швидкої медичної допомоги доправляє його зараз до лікарні. Стан середнього ступеня тяжкості", - жаліється губернатор.
Після подвірного обходу було виявлено руйнування в приватному домоволодінні: вибиті вікна, посічений фасад й паркан. Зокрема постраждали автомобіль та лінія електропередач.
Ще один БПЛА приземлився в самому Бєлгороді, нібито впав у двір багатоквартирного будинку.
"За попередньою інформацією, БПЛА врізався у вікно квартири на сьомому поверсі і впав на землю. Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють вибухотехніки та оперативна група", - пише Гладков.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наші військові не зацікавлені в ударах по території Росії.
"Що стосується атак російської території, то ми не атакуємо російську територію, ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені, у нас немає зайвих часу, сил та зброї", - сказав він.
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