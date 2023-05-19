В Белгородской области "неспокойно". Жалуются на обстрелы и БПЛА, есть раненый

В Белгородской области Российской Федерации снова "неспокойно". Жалуются на обстрелы и удары БПЛА.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Как рассказал Гладков, в Шебекинском городском округе ПВО сбила БПЛА. Пострадавших нет, а оперативные службы уточняют последствия атаки.
Тем временем под обстрел также якобы попало село Старый Хутор Валуйского округа.
"Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший - мужчина с ранением руки и ноги. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его сейчас в больницу. Состояние средней степени тяжести", - жалуется губернатор.
После подворного обхода были обнаружены разрушения в частном домовладении: выбиты окна, посечен фасад и забор. В частности пострадали автомобиль и линия электропередач.
Еще один БПЛА приземлился в самом Белгороде, якобы упал во двор многоквартирного дома.
"По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа", - пишет Гладков.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что наши военные не заинтересованы в ударах по территории России.
"Что касается атак российской территории, то мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы, у нас нет лишних времен, сил и оружия", - сказал он.
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