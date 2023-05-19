В Белгородской области "неспокойно". Жалуются на обстрелы и БПЛА, есть раненый

Как рассказал Гладков, в Шебекинском городском округе ПВО сбила БПЛА. Пострадавших нет, а оперативные службы уточняют последствия атаки.

Тем временем под обстрел также якобы попало село Старый Хутор Валуйского округа.

"Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший - мужчина с ранением руки и ноги. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его сейчас в больницу. Состояние средней степени тяжести", - жалуется губернатор.

После подворного обхода были обнаружены разрушения в частном домовладении: выбиты окна, посечен фасад и забор. В частности пострадали автомобиль и линия электропередач.

Еще один БПЛА приземлился в самом Белгороде, якобы упал во двор многоквартирного дома.

"По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа", - пишет Гладков.