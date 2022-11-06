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У Бєлгородській області масштабна пожежа. Росіяни заявляють про "приліт"

Фото: у Бєлгородській області виникла масштабна пожежа 6 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа виникла у Бєлгородській області Росії сьогодні, 6 листопада. Російська влада заявляє про "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram.

Російський чиновник заявив про "приліт" у Грайворонському окрузі. Внаслідок чого нібито на промисловому об'єкті виникла пожежа. За його словами, загорівся резервуар з розчинником.

Проте до заяви російського губернатора у місцевих Telegram-каналах з'явилися відео з масштабною пожежею. Жителі заявили, що горить нафтобаза у селищі Хотмижськ у Грайворонському окрузі.

На опублікованих кадрах зафіксовано, як стовп чорного диму піднімається із території промислового об'єкта.

Нагадаємо, 25 жовтня у російській Бєлгородській області знову пролунали вибухи. Влада заявляла про "обстріл".

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Російська ФедераціяПожежа