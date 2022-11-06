У Бєлгородській області масштабна пожежа. Росіяни заявляють про "приліт"

Російський чиновник заявив про "приліт" у Грайворонському окрузі. Внаслідок чого нібито на промисловому об'єкті виникла пожежа. За його словами, загорівся резервуар з розчинником.

Проте до заяви російського губернатора у місцевих Telegram-каналах з'явилися відео з масштабною пожежею. Жителі заявили, що горить нафтобаза у селищі Хотмижськ у Грайворонському окрузі.

На опублікованих кадрах зафіксовано, як стовп чорного диму піднімається із території промислового об'єкта.