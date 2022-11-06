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В Белгородской области масштабный пожар. Россияне заявляют о "прилете"

Фото: в Белгородской области произошел масштабный пожар 6 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар возник в Белгородской области России сегодня, 6 ноября. Российские власти заявляют о "прилете".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

Российский чиновник заявил о "прилете" в Грайворонском округе. В результате чего якобы на промышленном объекте возник пожар. По его словам, загорелся резервуар с растворителем.

Однако до заявления российского губернатора в местных Telegram-каналах появились видео с масштабным пожаром. Жители заявили, что горит нефтебаза в поселке Хотмыжск в Грайворонском округе.

На опубликованных кадрах отмечено, как столб черного дыма поднимается с территории промышленного объекта.

Напомним, 25 октября в российской Белгородской области снова раздались взрывы. Власти заявляли об "обстреле".

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