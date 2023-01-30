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У Бєлгородській області гучно: влада каже про "обстріл", є постраждалі

Фото: у Бєлгородській області повідомили про нібито "обстріл" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Бєлгородській області зранку неспокійно. Місцеві жителі жаліються на вибухи, а влада вже заявила про "обстріл" та постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та заяву губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

"Наразі триває обстріл села Безлюдівка Шебекинського міського округу. За попередніми даними, є двоє постраждалих - чоловіки з осколковими пораненнями та контузією. Медичні та оперативні служби виїхали на місце", - пише Гладков.

Тим часом жителі Безлюдківки жаліються на вибухи та повідомляють, що отримують СМС-оповіщення від рятувальників з вимогою спуститися в підвал.

Нагадаємо, що вчора в РФ також було неспокійно й в Курській області, там нарахували 12 "прильотів" та повідомляли про проблеми зі світлом.

Також ми писали про те, що в одному з сіл в Бєлгородській області були проблеми з електрикою після "бавовни".

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