RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белгородской области громко: власть говорит об "обстреле", есть пострадавшие

Фото: в Белгородской области сообщили о якобы "обстреле" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Белгородской области с утра неспокойно. Местные жители жалуются на взрывы, а власти уже заявили об "обстреле" и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и заявление губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"В настоящее время продолжается обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, двое пострадавших - мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место", - пишет Гладков.

Между тем, жители Безлюдковки жалуются на взрывы и сообщают, что получают СМС-уведомления от спасателей с требованием спуститься в подвал.

Напомним, что вчера в РФ также было неспокойно и в Курской области, там насчитали 12 "прилетов" и сообщали о проблемах со светом.

Также мы писали о том, что в одном из сел в Белгородской области были проблемы с электричеством после "бавовны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерациявибухи