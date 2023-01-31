У Бєлгородській області знову гучно: повідомляють про вибухи та роботу ППО

У вівторок, 31 січня, у Бєлгородській області РФ були зафіксовані потужні вибухи. Також повідомляється про роботу системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
https://t.me/vvgladkov/1653"За попередніми даними, спрацювала система ППО", - йдеться у повідомленні.
Місцеві мешканці зазначають, що було чутно до 5 вибухів.
Також повідомляється, що на початку було чутно звуки запусків, а пізніше роботу самої системи ППО.
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про роботу систем ППО над його регіоном.
"Над Бєлгородським районом та Шебекінським округом спрацювала наша система ППО. Збито 2 снаряди. Наслідки уточнюють оперативні служби. За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень немає. Якщо вони будуть, додатково вам повідомлю", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора у Бєлгородській області знову повідомляли про "прильоти".
Також ми писали, що раніше було неспокійно в Курській області, там нарахували 12 "прильотів " та повідомляли про проблеми зі світлом.
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