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У Бєлгородській області знову гучно: повідомляють про вибухи та роботу ППО

Фото: У Бєлгородській області гучно (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 31 січня, у Бєлгородській області РФ були зафіксовані потужні вибухи. Також повідомляється про роботу системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

https://t.me/vvgladkov/1653"За попередніми даними, спрацювала система ППО", - йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці зазначають, що було чутно до 5 вибухів.

Також повідомляється, що на початку було чутно звуки запусків, а пізніше роботу самої системи ППО.

Оновлено 19:06

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про роботу систем ППО над його регіоном.

"Над Бєлгородським районом та Шебекінським округом спрацювала наша система ППО. Збито 2 снаряди. Наслідки уточнюють оперативні служби. За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень немає. Якщо вони будуть, додатково вам повідомлю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора у Бєлгородській області знову повідомляли про "прильоти".

Також ми писали, що раніше було неспокійно в Курській області, там нарахували 12 "прильотів " та повідомляли про проблеми зі світлом.

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