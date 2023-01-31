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В Белгородской области снова громко: сообщают о взрывах и работе ПВО

Фото: В Белгородской области шумно (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 31 января, в Белгородской области были зафиксированы мощные взрывы. Также сообщается о работе системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"По предварительным данным, сработала система ПВО", - говорится в сообщении.

Местные жители отмечают, что было слышно до 5 взрывов.

Также сообщается, что в начале были слышны звуки запусков, а позже работа самой системы ПВО.

Обновлено 19:06

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о работе систем ПВО над его регионом.

"Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда. Последствия уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в Белгородской области снова сообщали о "прилетах".

Также мы писали, что раньше было неспокойно в Курской области, там насчитали 12 "прилетов" и сообщали о проблемах со светом.

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