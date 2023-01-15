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У Бєлгородській області гучно: лунають вибухи та видно дим (відео)

Фото: в Бєлгородській області пролунала низка вибухів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Бєлгородській області сьогодні, 15 січня знову неспокійно. Місцеві жителі розповідають про звуки вибухів у Шебекіно, після яких у місті проблеми зі світлом та водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали.

"Шебекіно було гучно, два вибухи, у деяких місцях пропало світло та вода, можливо є приліт біля ринку", - пишуть у мережі очевидці.

При цьому це далеко не вся "бавовна", яка сьогодні в Бєлгородській області.

"Борисівка, Нікольське, Разумне гучно. Шебекіно, як і раніше, дуже гучно, є прильоти. Жовтневий теж голосно", - такі повідомлення ширяться в місцевих пабліках.

Також Telegram-канали пишуть про так званий "невпізнаний літаючий об'єкт", нібито він і приніс "бавовну" в Шебекіно.

Нагадаємо, що вчора також повідомлялося про вибухи в РФ в Бєлгородській області.

Також ми писали, що у Росії в Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У".

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