У Бєлгородській області гучно: лунають вибухи та видно дим (відео)

У російській Бєлгородській області сьогодні, 15 січня знову неспокійно. Місцеві жителі розповідають про звуки вибухів у Шебекіно, після яких у місті проблеми зі світлом та водопостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали.
"Шебекіно було гучно, два вибухи, у деяких місцях пропало світло та вода, можливо є приліт біля ринку", - пишуть у мережі очевидці.
При цьому це далеко не вся "бавовна", яка сьогодні в Бєлгородській області.
"Борисівка, Нікольське, Разумне гучно. Шебекіно, як і раніше, дуже гучно, є прильоти. Жовтневий теж голосно", - такі повідомлення ширяться в місцевих пабліках.
Також Telegram-канали пишуть про так званий "невпізнаний літаючий об'єкт", нібито він і приніс "бавовну" в Шебекіно.
Нагадаємо, що вчора також повідомлялося про вибухи в РФ в Бєлгородській області.
Також ми писали, що у Росії в Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У".
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