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У Бєлгородській області гримлять вибухи, оголошено тривогу (відео)

Ілюстративне фото: у Бєлгородській області гримлять вибухи, оголошено тривогу (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Бєлгородській області сьогодні, 8 січня, увечері пролунали вибухи. У Бєлгороді оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал та губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

У мережі публікують відео, на яких можна побачити роботу протиповітряної оборони у Бєлгородській області.

При цьому губернатор Гладков повідомляє, що в Бєлгороді оголошено ракетну небезпеку і закликає місцевих жителів відійти від вікон.

У той же час чиновник країни-агресора не розкрив більш детальних деталей вибухів і не назвав їх причин.

Оновлено 21:06

Міністерство оборони Росії поскаржилося на спробу ударів по об'єктах на території РФ за допомогою реактивних систем залпового вогню.

За версією відомства країни-агресора, над Бєлгородською областю нібито було збито 10 реактивних снярядів.

Вибухи у Бєлгородській області

Нагадаємо, в Бєлгородській області останнім часом все частіше гримлять вибухи. Зокрема їх чують і в обласному центрі.

Російські чиновники та пропагандисти після вибухів звинувачують Україну в атаках і фантазують про "успішну" роботу протиповітряної оборони.

Зокрема, вибухи у Бєлгороді лунали 30 грудня. Тоді російські ЗМІ писали про обстріл міста.

Після цього джерела РБК-Україна повідомили, що українські захисники вдарили по військових об'єктах у місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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