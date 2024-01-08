У Бєлгородській області гримлять вибухи, оголошено тривогу (відео)

У мережі публікують відео, на яких можна побачити роботу протиповітряної оборони у Бєлгородській області.

При цьому губернатор Гладков повідомляє, що в Бєлгороді оголошено ракетну небезпеку і закликає місцевих жителів відійти від вікон.

У той же час чиновник країни-агресора не розкрив більш детальних деталей вибухів і не назвав їх причин.

Оновлено 21:06

Міністерство оборони Росії поскаржилося на спробу ударів по об'єктах на території РФ за допомогою реактивних систем залпового вогню.

За версією відомства країни-агресора, над Бєлгородською областю нібито було збито 10 реактивних снярядів.

Вибухи у Бєлгородській області

Нагадаємо, в Бєлгородській області останнім часом все частіше гримлять вибухи. Зокрема їх чують і в обласному центрі.

Російські чиновники та пропагандисти після вибухів звинувачують Україну в атаках і фантазують про "успішну" роботу протиповітряної оборони.

Зокрема, вибухи у Бєлгороді лунали 30 грудня. Тоді російські ЗМІ писали про обстріл міста.

Після цього джерела РБК-Україна повідомили, що українські захисники вдарили по військових об'єктах у місті.