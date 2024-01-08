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В Белгородской области гремят взрывы, объявлена тревога (видео)

Иллюстративное фото: в Белгородской области гремят взрывы, объявлена тревога (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Белгородской области сегодня, 8 января, вечером прогремели взрывы. В Белгороде объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В сети публикуют видео, на которых можно заметить работу противовоздушной обороны в Белгородской области. 

 

При этом губернатор Гладков сообщает, что в Белгороде объявлена ракетная опасность и призывает местных жителей отойти от окон. 

В то же время чиновник страны-агрессора не раскрыл более подробных деталей взрывов и не назвал их причин. 

Обновлено 21:06

Министерство обороны России пожаловалось на попытку ударов по объектам на территории РФ при помощи реактивных систем залпового огня. 

По версии ведомства страны-агрессора, над Белгородской областью якобы было сбито 10 реактивных снярядов. 

Взрывы в Белгородской области

Напомним, в Белгородской области последнее время все чаще гремят взрывы. В частности, их слышат и в областном центре. 

Российские чиновники и пропагандисты после взрывов обвиняют Украину в атаках и фантазируют об "успешной" работе противовоздушной обороны.

В частности, взрывы в Белгороде гремели 30 декабря. Тогда российские СМИ писали об обстреле города. 

После этого источники РБК-Украина сообщили о том, что украинские защитники ударили по военным объектам в городе

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