Ситуація в Бєлгородській області

Бєлгородська область на сході та півдні межує з Харківською областю. Російські військові з території регіону постійно обстрілюють Харків ракетами і керованими авіабомбами.

Деякі бомби і ракети не долітають на територію України та падають на території РФ. Через це населені пункти російської області регулярно зазнають обстрілів та руйнувань.

Також у минулому і поточному роках у прикордонні Бєлгородської області були зафіксовані кілька військових рейдів "Руського добровольчого корпусу", які воюють проти режиму диктатора Володимира Путіна.

У вересні на залізничній ділянці "Старий Оскол - Валуйки" у Бєлгородській області зійшов із рейок вантажний потяг через підрив міни. Операцію провели ГУР Міноборони України та Сили спецоперацій ЗСУ.

Також агресор замінував усі дамби в Бєлгородській області, щоб вчинити теракти й диверсії та звинуватити в них Україну.

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