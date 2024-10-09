Ситуация в Белгородской области

Белгородская область на востоке и юге граничит с Харьковской областью. Российские военные с территории региона постоянно обстреливают Харьков ракетами и управляемыми авиабомбами.

Некоторые бомбы и ракеты не долетают на территорию Украины и падают на территории РФ. Из-за этого населенные пункты российской области регулярно подвергаются обстрелам и разрушениям.

Также в прошлом и текущем годах в приграничье Белгородской области были зафиксированы несколько военных рейдов "Русского добровольческого корпуса", которые воюют против режима диктатора Владимира Путина.

В сентябре на железнодорожном участке "Старый Оскол - Валуйки" в Белгородской области сошел с рельсов грузовой поезд из-за подрыва мины. Операцию провели ГУР Минобороны Украины и Силы спецопераций ВСУ.

Также агрессор заминировал все дамбы в Белгородской области, чтобы совершить теракты и диверсии и обвинить в них Украину.

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