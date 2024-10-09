RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Белгородской области эвакуируют еще два населенных пункта

Фото: в Белгородской области эвакуируют два села (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Из-за постоянных обстрелов объявлена эвакуация еще двух населенных пунктов в Белгородской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, во время заседания Оперативного штаба во вторник, 8 октября, было решено закрыть въезд в села Петровка и Соловьевка, а также начать отселение жителей и обеспечение их новым жильем.

Гладков добавил, что жители Петровки жаловались на регулярные обстрелы.

Ситуация в Белгородской области

Белгородская область на востоке и юге граничит с Харьковской областью. Российские военные с территории региона постоянно обстреливают Харьков ракетами и управляемыми авиабомбами.

Некоторые бомбы и ракеты не долетают на территорию Украины и падают на территории РФ. Из-за этого населенные пункты российской области регулярно подвергаются обстрелам и разрушениям.

Также в прошлом и текущем годах в приграничье Белгородской области были зафиксированы несколько военных рейдов "Русского добровольческого корпуса", которые воюют против режима диктатора Владимира Путина.

В сентябре на железнодорожном участке "Старый Оскол - Валуйки" в Белгородской области сошел с рельсов грузовой поезд из-за подрыва мины. Операцию провели ГУР Минобороны Украины и Силы спецопераций ВСУ.

Также агрессор заминировал все дамбы в Белгородской области, чтобы совершить теракты и диверсии и обвинить в них Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская область