UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Бєлгородській області дрон влучив у будівлю адміністрації міста: постраждав чиновник

Архівне фото: у Бєлгородській області дрон влучив у будівлю адміністрації міста (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Дрон-камікадзе потрапив у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу в Білгородській області. Через це постраждав місцевий чиновник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, дрон потрапив у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу і здетонував у внутрішньому дворі. 

"Постраждав співробітник адміністрації - Максим Михайлович Моісеєв, заступник начальника відділу транспорту і дорожнього господарства адміністрації Грайворонського міського округу", - написав глава області.

Фото: Наслідки удару (t.me/vvgladkov)

Він уточнив, що у чиновника після удару дрона діагностували контузію, а в будівлі адміністрації та в котельні вибито вікна, також осколками посічено два автомобілі. 

Інциденти в Бєлгородській області

Бєлгородська область РФ межує з Харківською та Сумською областями України і з початку вторгнення періодично потрапляє під обстріли. При цьому іноді російська авіація "скидає" свої ж авіабомби на Бєлгородську область.

Подібний інцидент із дроном уже траплявся в самому Бєлгороді. Це сталося в березні поточного року, внаслідок вибуху постраждала місцева мерія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБєлгородська областьВійна в Україні