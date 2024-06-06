У Бєлгородській області дрон влучив у будівлю адміністрації міста: постраждав чиновник

Інциденти в Бєлгородській області

Бєлгородська область РФ межує з Харківською та Сумською областями України і з початку вторгнення періодично потрапляє під обстріли. При цьому іноді російська авіація "скидає" свої ж авіабомби на Бєлгородську область.

Подібний інцидент із дроном уже траплявся в самому Бєлгороді. Це сталося в березні поточного року, внаслідок вибуху постраждала місцева мерія.

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