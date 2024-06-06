В Белгородской области дрон попал в здание администрации города: пострадал чиновник

Инциденты в Белгородской области

Белгородская область РФ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и с начала вторжения периодически попадает под обстрелы. При этом иногда российская авиация "сбрасывает" свои же авиабомбы на Белгородскую область.

Подобный инцидент с дроном уже случался в самом Белгороде. Это произошло в марте текущего года, в результате взрыва пострадала местная мэрия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.