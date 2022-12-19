UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Бєлгородській області через обстріл 14 тисяч жителів залишилися без світла

Фото: у Білгородській області через обстріл 14 тисяч мешканців залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Бєлгородській області РФ вранці 19 грудня повідомили про обстріл, внаслідок якого близько 14 тисяч жителів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

Російська влада звинуватила в обстрілі Україну, заявивши, що внаслідок ударів у Шебекінському міському окрузі порушено електропостачання.

На даний момент без світла залишаються близько 14 тисяч мешканців.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські загарбники запустили у бік Києва 23 іранські дрони. Українським силам оборони вдалося знищити 18 безпілотників.

Внаслідок ударів зафіксовано влучення в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби вже усувають наслідки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні