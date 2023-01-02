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Белгородская область попала под обстрел, "прилетело" по домам

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Понедельник 02 января 2023 13:08
Белгородская область попала под обстрел, "прилетело" по домам Фото: Белгородская область попала под обстрел, "прилетело" по домам (t.me/vvgladkov)
Автор: Сергей Пышкин

Село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел. Пострадали частные дома и автомобиль.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как пишет Гладков, пострадавших среди гражданских нет.

В то же время были повреждены:

  • два частных дома - осколками выбиты окна и повреждена крыша;
  • автомобиль.

"Оперативные службы на месте, администрация продолжает домовой обход территории", - добавляет российский губернатор.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 1 января в Белгородской области также раздавались взрывы. Власти заявили о якобы поврежденных домах.

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