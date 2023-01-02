Белгородская область попала под обстрел, "прилетело" по домам
Фото: Белгородская область попала под обстрел, "прилетело" по домам (t.me/vvgladkov)
Село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел. Пострадали частные дома и автомобиль.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как пишет Гладков, пострадавших среди гражданских нет.
В то же время были повреждены:
- два частных дома - осколками выбиты окна и повреждена крыша;
- автомобиль.
"Оперативные службы на месте, администрация продолжает домовой обход территории", - добавляет российский губернатор.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 1 января в Белгородской области также раздавались взрывы. Власти заявили о якобы поврежденных домах.
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