У Бєлгороді три безпілотники рухнули на жилі квартали

Жителі російського Бєлгорода могли чути звуки вибухів у понеділок, 27 лютого. У декількох районах міста розбились безпілотні літальні апарати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За даними місцевих органів влади, у місті розбили відразу три безпілотника. В результаті цього було пошкоджено декілька авто, а в деяких будинках було вибито вікна. Попередньо, серед людей ніхто не постраждав.
"У Бєлгороді знайдено уламки одразу трьох безпілотних літальних апаратів. Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибито вікна, десь незначно пошкоджено автомобілі", - сказано в повідомленні.
Кому саме належать безпілотники - не відомо.
Нагадаємо, у Бєлгородській області 23 лютого впав літак Міноборони РФ. Ймовірно, йдеться про штурмовик Су-25.
Також раніше ми писали, що Курській області місцеві жителі чули гучні вибухи. Деякі повідомили про "прильоти".
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