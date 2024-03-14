У Бєлгороді скаржаться на "прильоти", а росЗМІ заявили про прорив ДРГ (фото, відео)

Російський чиновник заявив, що під Бєлгородом та у Бєлгородському районі сьогодні працювала ППО і нібито було збито вісім повітряних цілей.

За словами Гладкова, був "приліт" у легковий автомобіль, після чого той спалахнув, водій нібито загинув. РосЗМІ пишуть, що буцімто обстріл був касетними боєприпасами.

Також губернатор повідомив, що до медиків звернулися дві жінки та чоловік. Він стверджує, що є пошкодження будинків та авто в області.

Тим часом російські ЗМІ у мережі заявили, що нібито "українська ДРГ" намагається проникнути на територію Бєлгородської області і тривають бої у районі населеного пункту Сподарюшине.

скриншот google.com/maps

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував події у Бєлгородській та Курській областях, звинувативши у цьому Україну.

Вчора, 13 березня, російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.