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В Бєлгороді скаржаться на десятки вибухів, сталися пожежі та руйнування

Фото: в РФ заявили про вибухи у Бєлгороді та роботу ППО (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

В Бєлгороді (Російська Федерація) сьогодні ввечері, 25 травня, пролунала серія вибухів, в районі працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Внаслідок інциденту сталися пожежі, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

У суботу у цьому місті, яки розповідають місцеві жителів в мережі, прогриміло близько двадцяти вибухів.

Пропагандисти стверджують, що ППО працювало по снарядах, та традиційно звинувачували Україну у нібито обстрілі.

За даними російської сторони, фрагменти збитого ППО снаряда влучили у житловий будинок.

Крім того, в мережі оприлюднили кадри із пожежами, зокрема у багатоповерхівці, попередньо у передмісті Бєлгорода, та із палаючим автомобілем.

Між тим місцевий губернатор стверджує, що 25 травня ввечері над Бєлгородом та Бєлгородським районом "спрацювала наша система ППО - збито 15 повітряних цілей на підльоті до міста".

За його словами, через нібито обстріл у місті та району до лікарні потрапили 12 людей. Гладков також стверджує, що загинули чотири людини.

Нагадаємо, перед тим повідомлялося про десятки вибухів у Бєлгороді 23 травня. У місті та у районі тоді також було оголошено "ракетну небезпеку".

Додамо, за день до цього, 22 травня, жителі російської Бєлгородської області також скаржилися на обстріл. У деяких житлових будинках були руйнування.

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